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Казахстанские фильмы покажут на кинофестивале в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Сентября 2021, 22:28
Казахстанские фильмы покажут на кинофестивале в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Дни казахстанского кино пройдут в рамках ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках кинофестиваля пройдут Дни кино стран мира – Азербайджана, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

«В число казахстанских фильмов, представленных к показу, вошли «Музбалак», «Культегин», «Амре», «Ради тебя», Аманат», а также ожидаемый фильм Акана Сатаева «Дорога к матери». 1 октября члены казахстанской делегации отправятся в Андижанскую область, где состоится показ фильма «Конокрады» известного режиссера Ерлана Нурмухамбетова. На следующий день в Фергане будет показан фильм Сабита Курманбекова «Оралман»», - сообщили организаторы.

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Также на кинофестивале запланирована уникальная программа для молодых кинематографистов «Кино за 5 дней». Ее участниками станут более двадцати молодых режиссеров, лауреаты международных кинофестивалей из 22 стран мира, которым предстоит снять короткометражные фильмы об Узбекистане, на тему «Великий Шелковый путь». Начинающим режиссерам будут доступны 13 крупных городов и 30 локаций. Кроме этого, участники программы покажут свои киноленты в рамках фестиваля «Кино нового поколения».

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Напомним, с 28 сентября по 3 октября в Узбекистане пройдет кинофестиваль «Жемчужина шёлкового пути», являющийся приемником Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводившегося в Ташкенте с 1968 по 1997 года Государственным комитетом кинематографии и Союзом кинематографистов. Ежегодно гостями фестиваля становились культовые режиссеры, актеры и деятели кинематографии.

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