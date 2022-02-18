Казахстанские фигуристы заняли второе место на международных соревнованиях в Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка из Актау Гаухар Наурызова вместе с российским фигуристом Бойсангуром Датиевым завоевали второе место на международных соревнованиях в Венгрии, уступив «золото» венграм. Теперь пара готовится к чемпионату мира, который пройдёт во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Уроженка Актау Гаухар Наурызова представила Казахстан на международных соревнованиях, прошедших в венгерском городе Мишкольц. Гаухар выступила в паре с россиянином Бойсангуром Датиевым.

«Сначала мы успешно выступили в Минске, где нам удалось квалифицироваться на взрослый чемпионат мира. Затем на следующий день мы улетели в Венгрию. Там тяжелее было выступать, потому что у нас была только одна ночь, чтобы долететь до города Мишкольц. В целом, мы довольны своим результатом. Первое место взяли венгры, третье место — англичане. Главная победа для нас — это то, что мы смогли отобраться на чемпионат мира, так как последний раз казахстанские танцоры выступали на взрослом чемпионате мира в 2016 году», — рассказала Гаухар Наурызова.

По словам фигуристки, во время подготовки к соревнованиям она вместе с партнёром заболели коронавирусом. Это сказалось на тренировках.

«Подготовка проходила не так, как хотелось бы. Как вы знаете, в Москве была вспышка коронавируса, и мы успели подхватить заболевание, поэтому нам пришлось самоизолироваться, и на тренировки ушло только две недели. Так что без форс-мажоров не обошлось», — прокомментировала спортсменка.

Теперь пара готовится к чемпионату мира, который пройдёт в конце марта во Франции.

Гаухар Наурызова — уроженка Актау. Она обучалась в средней школе № 23. В 2011 году начала посещать секцию фигурного катания в Актау. С 2013 года стала обучаться в республиканской спортивной школе Алматы в секции фигурного катания.

Фигуристка из Актау Гаухар Наурызова с Бойсангуром Датиевым заняли второе место на международных соревнованиях в Венгрии.

Гаухар является чемпионкой Казахстана в паре с Бойсангуром Датиевым (вместе катаются с 2016 года). Тренируются в Москве под руководством российского тренера Анжелики Крыловой.

В январе 2017 года Гаухар присуждено звание кандидата в мастера спорта.

Пара выступает под флагом Казахстана.