Казахстанские фехтовальщики завоевали пять медалей на молодежном чемпионате Азии

В Алматы состоялся молодежный чемпионат Азии по фехтованию. Команда Казахстана отметилась на нем пятью медалями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В ЧА приняли участие более 200 спортсменов из 17 стран.

Казахстан завоевал два «серебра» и три «бронзы».

На вторую ступень пьедестала поднялись мужская и женская команды по фехтованию на шпаге. У мужчин выступили Александр Савин, Кирилл Павлов, Александр Федотов и Никита Жулинский. Женский состав представили София Николайчук, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева и Каролина Фомина.

Александр Федотов стал бронзовым призёром индивидуальных соревнований по фехтованию на шпаге.

Мужская и женская команды по фехтованию на сабле финишировали третьими. Обладателями наград стали Кайша Жаныбек, Полина Ко, Диляра Исабекова, Адема Серикбай, Нурмухамед Жайлыбай, Кайназар Нуркатулы, Артур Чупраков и Куаныш Эргашбай.