Казахстанские фехтовальщики выступят на олимпийском квалификационном турнире

С 27 по 28 апреля в Фуджейре (ОАЭ) пройдет азиатский региональный отборочный турнир по фехтованию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 28 стран.

Казахстан на турнире представят Айгерим Сарыбай (сабля), Артем Саркисян (сабля), Софья Николаичук (шпага), Галым Нурымов (рапира), Софья Актаева (рапира).

В ОАЭ разыграют по одной путевке на каждый вид оружия. Поэтому для получения квоты на ОИ-2024 необходимо занять только первое место.