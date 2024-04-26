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    15:00, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские фехтовальщики выступят на олимпийском квалификационном турнире

    Казахстанские фехтовальщики выступят на олимпийском квалификационном турнире
    Фото: НОК РК

    С 27 по 28 апреля в Фуджейре (ОАЭ) пройдет азиатский региональный отборочный турнир по фехтованию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В соревнованиях примут участие спортсмены из 28 стран.

    Казахстан на турнире представят Айгерим Сарыбай (сабля), Артем Саркисян (сабля), Софья Николаичук (шпага), Галым Нурымов (рапира), Софья Актаева (рапира).

    В ОАЭ разыграют по одной путевке на каждый вид оружия. Поэтому для получения квоты на ОИ-2024 необходимо занять только первое место.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ОАЭ Олимпиада Фехтование
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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