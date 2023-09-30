Казахстанские фехтовальщики стали вторыми на Азиаде

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах выступила в финале Азиатских Игр, которые в эти дни проходят в китайском Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В командном финальном бою казахстанские фехтовальщики встретились в финале со сборной Японии. Победу одержала японская команда с общим счетом 36:35.

В составе команды Казахстана выступили следующие спортсмены: Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. Японскую сборную представили Масару Ямада, Коки Кано и Риу Мацумото.

Ранее Алимжанов уже завоевал бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

Отметим, что эта серебряная медаль стала четвертой для Казахстана на Азиаде.