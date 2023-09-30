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    18:30, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские фехтовальщики стали вторыми на Азиаде

    Казахстанские фехтовальщики стали вторыми на Азиаде
    Фото: Sports.kz.

    Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах выступила в финале Азиатских Игр, которые в эти дни проходят в китайском Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В командном финальном бою казахстанские фехтовальщики встретились в финале со сборной Японии. Победу одержала японская команда с общим счетом 36:35.

    В составе команды Казахстана выступили следующие спортсмены: Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. Японскую сборную представили Масару Ямада, Коки Кано и Риу Мацумото.

    Ранее Алимжанов уже завоевал бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

    Отметим, что эта серебряная медаль стала четвертой для Казахстана на Азиаде.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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