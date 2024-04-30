Казахстанские фехтовальщики и борцы готовятся к Олимпиаде в Париже

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев ознакомился с работой Центра олимпийской подготовки, где встретился со спортсменами и тренерским штабом национальной сборной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Глава ведомства посетил тренировочный процесс национальной сборной по греко-римской борьбе под руководством главного тренера Юрия Мельниченко и тренировку по вольной борьбе под наставлением Беласара Пернебека.

— Наши борцы продемонстрировали хорошее выступление на недавних международных первенствах, завоевав по вольной борьбе 3 путевки и 4 лицензии в греко-римской. Теперь наступает самый важный период за весь четырехлетний олимпийский цикл — это индивидуальная подготовка к самой Олимпиаде, — отметил министр.

Фото: Минтуризма и спорта РК

После посещения тренировки борцов Ермек Маржикпаев поздравил и вручил памятные награды победителям Кубка мира по фехтованию в Грузии. В их числе Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Эрлик Сертай, Вадим Чарлаймо получили из рук министра благодарственные письма.

Министр отметил, что главная задача всего тренерского и медицинского персонала — вывести спортсменов на пик физической и психологической формы к главному спортивному первенству.

Напомним, что мужская сборная по фехтованию показала исторический результат для нашей страны на Кубке мира в Грузии. Так как ранее сборная Казахстана не участвовала в командных соревнованиях по фехтованию на Олимпийских играх. По итогам турнира 3 наших спортсмена автоматически получили возможность побороться за олимпийские призы и в личном зачете.