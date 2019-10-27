Казахстанские фехтовальщики завоевали «серебро» на молодежном чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

В полуфинале наши спортсмены оказались сильнее Таилнада - 45:32. В главном матче соревнования против казахстанских фехтовальщиков выступила команды Южной Кореи.

Напряженный матч завершился победой соперников со счетом 36:45. Таким образом, Казахстан завоевал «серебро».

Добавим, что континентальный турнир проходит в Бангкоке (Таиланд).