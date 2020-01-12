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Казахстанские фехтовальщики заняли шестое место на этапе Кубка мира

12 Января 2020 00:40
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Казахстанские фехтовальщики заняли шестое место на этапе Кубка мира

ХАЙДЕНХАЙМ. КАЗИНФОРМ - В немецком Хайденхайме завершились мужские командные соревнования по фехтованию на шпаге в рамках этапа Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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Нашей команде удалось в итоге занять шестое место. За выход в число 16 лучших наши шпажисты победили Нидерланды - 41:40. Затем Казахстан прошел Японию - 45:41. Однако за выход в число четырех лучших уступили Италии - 33:45. В матче за пятое место проиграли украинцам - 32:45, заняв шестое место из 35 команд. Добавим, что команду представили Дмитрий Алексанин, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов.


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Ключевые слова: Спорт,
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