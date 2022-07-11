Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанские фехтовальщики выступят на чемпионате мира
11 Июля 2022 20:14

Казахстанские фехтовальщики выступят на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фехтованию озвучила состав, который отправится в Каир. С 15 по 23 июля столица Египта будет принимать чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По сообщению Федерации, на ЧМ выступят следующие спортсмены:

Фехтование на шпаге, мужчины: Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Дмитрий Алексанин, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

Фехтование на шпаге, женщины: София Николайчук.

Фехтование на сабле, мужчины: Артем Саркисян, Назарбай Саттархан, Мухамедали Рахманали, Жанат Набиев.

Фехтование на сабле, женщины: Татьяна Приходько, Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Анастасия Гулик, Приходько Татьяна.





Фото: olympic.kz


Новости по теме
Елену Рыбакину наградили орденом «Достық» ІІ степени
Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике представят 12 спортсменов
Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса за победу на Уимблдоне
Читайте также
Елену Рыбакину наградили орденом «Достық» ІІ степени
Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике представят 12 спортсменов
Акмолинские парапловцы завоевали 25 медалей на чемпионате РК
Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса за победу на Уимблдоне
Елена Рыбакина не получит вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне
Александр Бублик вылетел из ТОП-40 мирового рейтинга после Уимблдона
Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам с заявлением после Уимблдона
Головкин оценил вероятность завершения карьеры после третьего боя с «Канело»

Лента новостей

Архив