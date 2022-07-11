11 Июля 2022 20:14
Казахстанские фехтовальщики выступят на чемпионате мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фехтованию озвучила состав, который отправится в Каир. С 15 по 23 июля столица Египта будет принимать чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
По сообщению Федерации, на ЧМ выступят следующие спортсмены:
Фехтование на шпаге, мужчины: Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Дмитрий Алексанин, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.
Фехтование на шпаге, женщины: София Николайчук.
Фехтование на сабле, мужчины: Артем Саркисян, Назарбай Саттархан, Мухамедали Рахманали, Жанат Набиев.
Фехтование на сабле, женщины: Татьяна Приходько, Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Анастасия Гулик, Приходько Татьяна.
Фото: olympic.kz
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