20 Июля 2022 16:23

Казахстанские фехтовальщики вошли в топ-10 на чемпионате мира в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ - В египетском Каире продолжается чемпионат мира по фехтованию. В рамках мирового первенства были разыграны медали среди шпажистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этом виде представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Дмитрий Алексанин, Вадим Шарлаимов.

Лучшего результата добились Курбанов и Алимжанов. Они дошли до 1/4 финала. В итоге Курбанов уступил олимпийскому чемпиону Ромену Каннону (Франция) и занял шестое место, а Алимжанов проиграл бельгийцу Лойолу Нейссеру — седьмое место.

Шарлаимов финишировал на на 56-м месте. Алексанин стал 77-м.

Золотую медаль завоевал Ромен Каннон, японец Минобе Казуясу финишировал вторым, а «бронза» в активе Нейссера и украинца Игоря Рейзлина.

Фото: olympic.kz