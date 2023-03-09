Казахстанские фехтовальщики стали чемпионами Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В финале юниорского командного турнира чемпионата Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов казахстанцы завоевали «золото». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования Казахстана.

Казахстанцы разгромили сборную Южной Кореи - 45:35. Выступление команды в составе Богдана Лукина, Габидина Мустафина, Георгия Тинникова и Александра Федотова увенчалось «золотом». Ранее Александр Федотов уже завоевал серебряную медаль в личном зачете.

«Это «золото» стало весомым вкладом шпажистов в общий успех нашего фехтования, юные представители которого уже награждены в Ташкенте рядом серебряных и бронзовых медалей. Отрадно, что нашим взрослым шпажистам, входящим в элиту мирового фехтования, подрастает достойная смена. Благодарим наших спортсменов и тренерский коллектив за проделанную кропотливую работу и от всей души поздравляем с заслуженным «золотом» азиатского первенства! Желаем плодотворной подготовки к завершающему этапу сезона – молодежному чемпионату мира в Пловдиве», - говорится в сообщении федерации.