Казахстанские фехтовальщики будут бороться за лицензии в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте 25 апреля стартует азиатский отборочный турнир по фехтованию. Об этом передает МИА Казинформ со ссылкой на Olympic.kz.

Тренерский штаб команды Казахстана уже определился с составом. В него войдут: Ульяна Балаганская, шпага; Айгерим Сарыбай, сабля; Кульжан Тусупбекова, рапира; Саттархан Назарбай, сабля; Темирлан Калиев, рапира. Лицензии получат победители соревнований.

