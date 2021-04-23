22:09, 22 Апрель 2021 | GMT +6
Казахстанские фехтовальщики будут бороться за лицензии в Ташкенте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте 25 апреля стартует азиатский отборочный турнир по фехтованию. Об этом передает МИА Казинформ со ссылкой на Olympic.kz.
Тренерский штаб команды Казахстана уже определился с составом. В него войдут: Ульяна Балаганская, шпага; Айгерим Сарыбай, сабля; Кульжан Тусупбекова, рапира; Саттархан Назарбай, сабля; Темирлан Калиев, рапира. Лицензии получат победители соревнований.