Казахстанские экспортеры заключили в Баку контракты на $38 млн

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В городе Баку (Азербайджан) успешно проходит казахстанская Торгово-экономическая миссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

23 производителя РК презентовали азербайджанским деловым кругам свои экспортные возможности. Компании представляют пищевую, химическую и нефтехимическую сферы, фармацевтику, металлообработку и металлопрокат, машиностроение, производство строительных материалов, IT-отрасль. В числе казахстанских предприятий – участники Программы экспортной акселерации. С азербайджанской стороны участие приняли участие более 100 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с казахстанским бизнесом.

Открывая официальную часть Торгово-экономической миссии, Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержан Абдыкаримов рассказал о сути прошедшего Конституционного референдума в нашей стране, итоги которого будут способствовать развитию экономики и национального предпринимательства, формированию прозрачных и справедливых правил игры в экономике.

«За три десятилетия двустороннее и многостороннее сотрудничество приобрело системный и многоплановый характер в политической, торгово-экономической, энергетической, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах», - сообщил Сержан Абдыкаримов.

Генеральный директор АО «QazTrade» Азамат Аскарулы сообщил, что с начала текущего года через наши морские торговые порты на Каспии перевезено вдвое больше грузов, чем за аналогичный период 2021 года. Ожидается, что до конца текущего года объем перевозок по данному маршруту увеличится в шесть раз.

Он также отметил, что на сегодняшний день более 80 казахстанских компаний являются постоянными экспортерами своей продукции в Азербайджан. При этом имеется потенциал наращивания экспорта из Казахстана по 105 товарным позициям на сумму $272 млн, включая металлургическую продукцию, пищевые товары и напитки, продукцию машиностроительной и химической отраслей.

В рамках ТЭМ для казахстанских товаропроизводителей организованы двусторонние переговоры с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с крупными торговыми сетями и дистрибьюторами Республики Азербайджан.

Итогом стало подписание восьми экспортных контрактов на общую сумму более $38млн. Были заключены договоры на поставку в Азербайджан товаров казахстанского пищепрома, металлопроката, лакокрасочной продукции.

Переговоры в формате В2В казахстанских и азербайджанских предпринимателей продолжатся до 9 июня.