Казахстанские эксперты участвуют в азиатском проекте по нематериальному культурному наследию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный комитет по охране нематериального культурного наследия при Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО стал партнёрской организацией проекта ichLinks – международной цифровой платформы, созданной в целях обмена и распространения информации по нематериальному культурному наследию (НКН) стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Секретариат Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО направил приветственное обращение организаторам и участникам онлайн платформы. Казахстанская сторона отметила, что «коллективная память народов мира является жизненно необходимой для сохранения культурной идентичности, преемственности между прошлым и настоящим и формирования будущего. Культурное наследие составляет основную часть национальной памяти и отражает культурное и этническое разнообразие нации».

Платформа ichlinks.com содержит сведения о более чем тысяче элементов НКН и предоставляет возможность дополнительного изучения книг, видео- и аудиоматериалов, экспертной информации, опубликованной крупнейшими исследовательскими институтами в области его сохранения. В дополнение к этому на цифровой платформе публикуется актуализированная информация о предстоящих и прошедших конференциях, семинарах и событиях.

Проект реализован при финансовой поддержке правительства Республики Корея на базе Центра ЮНЕСКО по обмену информацией о нематериальном культурном наследии в странах АТР (ICHCAP).

Казахстан в лице Национального комитета по нематериальному культурному наследию вошел в число первых партнерских организаций, присоединившихся к платформе наряду с Малазийской ассоциацией работников искусства и культуры (MACPA), Монгольским национальным центром культурного наследия (NCCH), Институтом культуры и исследований искусства Вьетнама (VICAS), Республиканским учебно-методическим центром по организации деятельности учреждений культуры Узбекистана.

На сегодня 11 элементов нематериального культурного наследия Казахстана включены в составляемый ЮНЕСКО Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, в том числе весенний обряды коневодов, искусство домбрового кюя, казак куреси, игра асыки. Присутствуют в списке и элементы наследия, общие для тюркских, центральноазиатских и других народов: охота с ловчими птицами, празднование Наурыза, наследие Коркыт ата, айтыс, тогызкумалак, навыки изготовления и сборки юрты, культура изготовления тонкого хлеба катырма (лаваш).

Цифровизация культурного наследия и обеспечение широкого доступа к нему отдельных лиц, исследовательских учреждений и туристических ассоциаций способствует сохранению культурной идентичности, формированию национальной памяти и распространению знаний о культурном и этническом разнообразии нашей страны.

Казахстан присоединился к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2011 году. Национальный перечень НКН, который ведет Министерство культуры и спорта, насчитывает свыше 50 элементов и постоянно пополняется.

Национальный комитет по охране НКН создан при Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в 2012 году. Первым председателем Комитета стал Мурат Ауэзов. В настоящее время руководит Комитетом академик Мырзатай Жолдасбеков. Согласно положению Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, её рабочим органом является МИД РК.