Казахстанские эксперты прокомментировали ситуацию в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице РК состоялось экспертное обсуждение ситуации в Афганистане с участием ведущих экспертов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экс-посол Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан (2011-2018), бывший директор Службы «Барлау» КНБ Омиртай Битимов выразил мнение, что такая ситуация назревала давно.

«Все считали, что рано или поздно нынешний режим падет после ухода американцев. Он практически полностью поддерживался войсками, силами безопасности, фактически весь бюджет формировался за счет доноров. Конечно, за эти 20 лет в обществе были изменения в социальном плане, образовании, культуре», - сказал Омиртай Битимов во время экспертного обсуждения по ситуации в Афганистане.

«Нельзя отрицать этого, мы ведь тоже участвовали в оказании гуманитарной помощи, наша образовательная программа дала результаты, появилось много людей с прогрессивными взглядами, страна начала отрываться от исламского прошлого. Но вместе с тем режим полностью понадеялся на «дядю», он решит все вопросы, включая экономические и вопросы безопасности, все за нас сделает», - добавил экс-посол.

Но самый главный минус, по его словам, состоял в том, что ни у кого не было желания защищать существующий режим.

«Слишком уж существующий режим за эти годы дискредитировал себя, особенно коррупцией, особенно проблемами межрегиональных и межрелигиозных отношений. На местах, в тех же уездах, ситуация контролировалась, но только центр, и то в пределах уездного начальника полиции. Ночью простой человек спокойно выйти не мог. При обращении в полицию простых граждан те либо требовали взятку, либо на самом деле не могли решить проблему», - заключил О. Битимов.

В свою очередь, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, специалист по Центральной Азии Санат Кушкумбаев считает, что для некоторых стран есть и позитивные изменения в сложившейся ситуации в виде открывающихся транспортных коридоров.

«Во многом ситуация будет зависеть от лидеров талибов, как они будут выполнять свои обязательства, которые они давали в Тегеране, в Москве, Пекине и на других площадках. С геополитической точки зрения, конечно, это приводит к изменению конфигурации. Что было в 90-х годах одной из тем появления движения «Талибан»? Это было открытие транспортных коридоров «Центральная Азия - Юг»», - отметил спикер.

«В последние годы, как мы видим, снова идет дискуссия на эту тему. К примеру, для Узбекистана вопрос открытия транспортных коридоров на Юг – это стратегически важный приоритет, также как и для Туркменистана. Даже для Таджикистана это имеет определенное значение. Талибы дадут возможность реализовать все эти проекты, обеспечив порядок», - заключил С. Кушкумбаев.