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Казахстанские экологи приступили к обследованию места падения первой ступени ракеты «Протон-М»

6 Февраля 2023, 13:14
Казахстанские экологи приступили к обследованию места падения первой ступени ракеты «Протон-М»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Состоявшийся 5 февраля 2023 года пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и с космическим аппаратом «Электро-Л» на борту прошел в штатном режиме, подтвердили специалисты филиала Республиканского государственного предприятия (РГП) «Инфракос» (ранее предприятие называлось «Ғарыш-Экология») передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил нашему агентству директор филиала предприятия Ерлан Бекешев, казахстанские экологи РГП «Инфракос» сразу же приступили к оперативной работе по инструментальным измерениям атмосферного воздуха и отбору проб объектов окружающей среды в позиционном районе космодрома Байконур.

«Оперативные группы экологического мониторинга, которые дислоцируются в Жезказгане, тоже начали работы по экологическому обследованию места падения первой ступени ракеты-носителя»Протон-М«. Первая ступень ракеты-носителя приземлилась в пределах зоны Ю-24 (район падения 15, 25), расположенной в Улытауском районе», - сказал Е. Бекешев.

Работы ведутся вместе с российскими коллегами, которые также обследуют места падения первой ступени в Улытауском районе. Материалы с измерениями приземного слоя атмосферного воздуха и отбором проб объектов окружающей среды будут переданы в аккредитованные химические лаборатории Казахстана и России.

«Пуск прошел в штатном режиме, результаты экологических исследований будут переданы в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и в Роскосмос», - сказал в заключение руководитель филиала РГП «Инфракос».

Как отметил Е. Бекишев, у казахстанских и российских экологов в предстоящие две недели будет очень напряженная работа. В период с 5 по 20 февраля с космодрома Байконур планируется выполнить три пуска ракет носителей.

Фото: РГП «Инфракос»


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