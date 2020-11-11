Казахстанские экоактивисты обсудили вопросы улучшения окружающей среды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация экологических организаций Казахстана провела конференцию Eco-talks для обсуждения инициатив по улучшению экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«Проект StopMusor нацелен на повышение грамотности населения, а также привития культуры обращения с отходами среди граждан. Нам нужно всегда задумываться, какой мусор мы выбрасываем, какого он состава», - сказала, открывая работу конференции, председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.
Вместе с тем, она отметила необходимость перехода по всей республике на раздельный метод сбора отходов.
«К сожалению, в общественных местах сегодня очень часто можно встретить бытовой мусор. Это приводит к замусориванию территорий. С начала проекта StopMusor нами организован ряд экологических мероприятия и акций. Буквально две недели назад состоялось открытие выставки «Этот удивительный и хрупкий мир» на площадке государственного музея искусств РК им. А. Кастеева. Были представлены работы, изготовленные из вторичных материалов, для донесения идеи до населения», - добавила Айгуль Соловьева.
Было отмечено, что последствия опустошающего отношения человечества к окружающей среде - это проблема, которая должна решаться всеми участниками общества: активистами, НПО и деятелями творчества. Именно поэтому, в рамках эко-кампании StopMusor Ассоциация экологических организаций Казахстана запускает Eco-talks для обсуждения инициатив по улучшению экологии.
- Завод по переработке аккумуляторов строится в Акмолинской области
- Площади лесов увеличат в Северном Казахстане
- Единую экологическую цифровую платформу предложили создать в Казахстане
- Выслеживать браконьеров с воздуха начали карагандинские полицейские
- Предприятия, перешедшие на принципы НДТ, освободят от платы за эмиссию
- Какие меры принимаются в Казахстане для перехода к «зеленой» экономике
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана