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Казахстанские егеря осваивают систему smart-мониторинга
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские егеря осваивают систему пространственного мониторинга SMART, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК).
Как сообщается на странице АСБК в Facebook, данная система позволяет более эффективно оценивать природоохранную деятельность по периодам, территориям и видам. В Казахстане smart-подход в управлении охраняемыми территориями внедряется впервые.
«Новая группа егерского состава экопарка «Алты Сай» прошла тренинг по системе пространственного мониторинга SMART. В итоге, все мониторинговые группы АСБК на 100% применяют новую систему, которая успешно используется на более чем 500 охраняемых территориях в 48 странах мира», – отметили в ассоциации.
АСБК начала внедрять SMART в начале этого года. Сейчас её применяют егеря экопарка «Алты Сай», мобильная группа на Устюрте и ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, где в настоящее время идёт поэтапное внедрение в трёх филиалах, добавили в общественной организации.
Фото взято с Facebook АСБК
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