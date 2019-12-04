Казахстанские егеря осваивают систему smart-мониторинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские егеря осваивают систему пространственного мониторинга SMART, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК).

Как сообщается на странице АСБК в Facebook, данная система позволяет более эффективно оценивать природоохранную деятельность по периодам, территориям и видам. В Казахстане smart-подход в управлении охраняемыми территориями внедряется впервые.

«Новая группа егерского состава экопарка «Алты Сай» прошла тренинг по системе пространственного мониторинга SMART. В итоге, все мониторинговые группы АСБК на 100% применяют новую систему, которая успешно используется на более чем 500 охраняемых территориях в 48 странах мира», – отметили в ассоциации.

АСБК начала внедрять SMART в начале этого года. Сейчас её применяют егеря экопарка «Алты Сай», мобильная группа на Устюрте и ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, где в настоящее время идёт поэтапное внедрение в трёх филиалах, добавили в общественной организации.

Фото взято с Facebook АСБК