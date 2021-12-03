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Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей чемпионата Азии среди юниоров

3 Декабря 2021 10:01
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Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей чемпионата Азии среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по дзюдо успешно стартовала на чемпионате Азии в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанские дзюдоисты в первый день континентального первенства завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Победители и призеры:

Золото - Айбек Иемберген (50 кг)

Золото - Талгат Орынбасар (55 кг)

Золото - Аружан Ережепова (52 кг).

Серебро - Нурайлым Сарсенбек (44 кг).

Серебро - Сабина Юлдашбекова (48 кг).

Серебро - Санджар Али (50 кг)

Серебро - Акбар Алтай (66 кг).

Бронза - Зере Отепкали (40 кг)


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#Соотечественники   #Спорт   #Дзюдо  
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