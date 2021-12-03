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Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей чемпионата Азии среди юниоров
3 Декабря 2021 10:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по дзюдо успешно стартовала на чемпионате Азии в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстанские дзюдоисты в первый день континентального первенства завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.
Победители и призеры:
Золото - Айбек Иемберген (50 кг)
Золото - Талгат Орынбасар (55 кг)
Золото - Аружан Ережепова (52 кг).
Серебро - Нурайлым Сарсенбек (44 кг).
Серебро - Сабина Юлдашбекова (48 кг).
Серебро - Санджар Али (50 кг)
Серебро - Акбар Алтай (66 кг).
Бронза - Зере Отепкали (40 кг)
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