Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей чемпионата Азии среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по дзюдо успешно стартовала на чемпионате Азии в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские дзюдоисты в первый день континентального первенства завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Победители и призеры:

Золото - Айбек Иемберген (50 кг)

Золото - Талгат Орынбасар (55 кг)

Золото - Аружан Ережепова (52 кг).

Серебро - Нурайлым Сарсенбек (44 кг).

Серебро - Сабина Юлдашбекова (48 кг).

Серебро - Санджар Али (50 кг)

Серебро - Акбар Алтай (66 кг).

Бронза - Зере Отепкали (40 кг)