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    17:11, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Кубке Европы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юные дзюдоисты Казахстана завоевали шесть медалей на Кубке Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В австрийском Граце прошел молодежный кубок Европы по дзюдо. Молодежная сборная Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

    В частности, «золотом» отметились Нурканат Серикбаев (60 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (66 кг). А Мерей Марханбетов (60 кг) и Аида Тойшибекова (78 кг) завоевали серебряные медали Кубка Европы. Максим Мейрлан (81 кг) и Есмигуль Куюлова (63 кг) стали бронзовыми призерами турнира.

    В итоге молодежная сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном медальном зачете Кубка Европы, расположившись сразу после Японии.

    Молодежную сборную Казахстана тренировали старшие тренеры Азамат Муканов и Айбек Имашев, а сборную девушек – Арсен Хатип и Нурбек Мыктыбеков.


    Теги:
    Дзюдо Спорт Австрия
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