5 Мая 2022 13:15

Казахстанские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на Сурдлимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Копилка сборной Казахстана 4 мая пополнилась еще двумя медалями на Сурдлимпиаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК.

Дзюдоистка Анна Краморова завоевала серебряную медаль Сурдлимпийских игр в Бразилии в весовой категории 78 кг. Краморова в полуфинале одолела соперниц из Турции и Монголии, в финале уступила спортсменке из Южной Кореи.

Среди мужчин в категории 100 кг казахстанец Хапизов Сабыржан завоевал бронзовую медаль. В соревнованиях дзюдоист уступил соперникам из Ирана и Украины.

Также в соревнованиях по дзюдо в пятерке лучших оказались Ермек Жанибекулы (90 кг), Бахтиярова Ляззат (63 кг) и Максутова Асель (70 кг).

Напомним, что 24-ые Сурдлимпийские игры проходят в городе Кашиас-де-сул в Бразилии. В играх принимают участие более 4000 спортсменов из 100 стран мира. Спортсмены Казахстана принимают участие по девяти видам спорта. С момента начала летних Сурдлимпийских игр казахстанские спортсмены завоевали шесть медалей - два «серебра» и четыре «бронзы».



