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    14:49, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей Кубка Европы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали на Кубке Европы в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    23-24 апреля в польском городе Познань прошел молодежный Кубок Европы по дзюдо. В соревнованиях приняли участие и юные дзюдоисты Казахстана.

    Список победителей и призеров, выступавших от Казахстана, выглядит следующим образом:

    Мерей Марханбетов (60 кг) - «золото»,

    Нурканат Серикбаев (60 кг)- «серебро»,

    Нурсултан Зайзагалиев (66 кг)- «серебро»,

    Журкамырза Шукирбеков (-100 кг) - «серебро»,

    Нурсултан Жубаткан (60 кг) - «бронза».

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