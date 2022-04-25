14:49, 25 Апрель 2022 | GMT +6
Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей Кубка Европы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали на Кубке Европы в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
23-24 апреля в польском городе Познань прошел молодежный Кубок Европы по дзюдо. В соревнованиях приняли участие и юные дзюдоисты Казахстана.
Список победителей и призеров, выступавших от Казахстана, выглядит следующим образом:
Мерей Марханбетов (60 кг) - «золото»,
Нурканат Серикбаев (60 кг)- «серебро»,
Нурсултан Зайзагалиев (66 кг)- «серебро»,
Журкамырза Шукирбеков (-100 кг) - «серебро»,
Нурсултан Жубаткан (60 кг) - «бронза».