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Казахстанские дзюдоисты завоевали еще четыре медали на чемпионате Азии

4 Декабря 2021 16:37
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Казахстанские дзюдоисты завоевали еще четыре медали на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по дзюдо во второй день чемпионата Азии завоевала четыре серебряные медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

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Континентальный чемпионат проходит в столице Ливана Бейруте. Серебряными призерами континентального первенства стали Батыр Аликен (73 кг), Нуржан Биссенов (81 кг), Бакжан Байтас (90 кг) и Диана Тельбаева (-70 кг).

Напомним, юношеская команда Казахстана по дзюдо успешно стартовала на чемпионате Азии в Ливане. Казахстанские дзюдоисты в первый день континентального первенства завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.


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