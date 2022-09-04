16:36, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6
Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Австрии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо завоевала две медали на Кубке Европы в Австрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
На вторую ступень пьедестала поднялся Ермек Амангельды (до 66 килограммов).
Бронзовую награду завоевал Шерзод Давлатов, выступающий в весе до 60 килограммов.
Ранее Казахстан завершил Кубок Азии по дзюдо с пятью золотыми медалями. По правилам Международной федерации дзюдо (IJF) победителям Кубка Азии, являющегося рейтинговым соревнованием, присуждается 100 очков, серебряным призерам – 70, а бронзовым – 50.
Фото: olympic.kz