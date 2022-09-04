РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:36, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Австрии

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо завоевала две медали на Кубке Европы в Австрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    На вторую ступень пьедестала поднялся Ермек Амангельды (до 66 килограммов).

    Бронзовую награду завоевал Шерзод Давлатов, выступающий в весе до 60 килограммов.

    Ранее Казахстан завершил Кубок Азии по дзюдо с пятью золотыми медалями. По правилам Международной федерации дзюдо (IJF) победителям Кубка Азии, являющегося рейтинговым соревнованием, присуждается 100 очков, серебряным призерам – 70, а бронзовым – 50.


    Фото: olympic.kz




    Теги:
    Дзюдо Спорт Боевые искусства
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!