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Казахстанские дзюдоисты выступили на Grand Slam в Будапеште
11 Июля 2022 15:18

Казахстанские дзюдоисты выступили на Grand Slam в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште (Венгрия) завершился международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Команда Казахстана не смогла отметиться завоеванными медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Лучший результат показал Бауыржан Нарбаев. В категории до 60 кг он дошел до полуфинала, где уступил Лухуми Чхвимиани из Грузии.

В схватке за третье место Нарбаев встретился Ромэйном Пикардом (Франция). Победу одержал соперник - Нарбаев завершил турнир на пятом месте.


Фото: olympic.kz
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