Казахстанские дзюдоисты поборются за «бронзу» турнира в Тбилиси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси (Грузия) стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый соревновательный день четыре представителя команды Казахстана будут биться за бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 60 кг в схватку за третье место пробились сразу два казахстанца: Магжан Шамшадин и Канат Сейилхан. Они разыграют «бронзу» между собой.

Гусман Кыргызбаев в весе до 66 кг сразится за бронзовую награду против украинца Богдана Ядова. Также на пьедестал может попасть Абиба Абужакынова (до 48 кг). Для этого ей надо победить в схватке за третье место испанку Абелинду Мартинес.