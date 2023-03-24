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Казахстанские дзюдоисты поборются за «бронзу» турнира в Тбилиси

24 Марта 2023, 17:46
Казахстанские дзюдоисты поборются за «бронзу» турнира в Тбилиси Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси (Грузия) стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый соревновательный день четыре представителя команды Казахстана будут биться за бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 60 кг в схватку за третье место пробились сразу два казахстанца: Магжан Шамшадин и Канат Сейилхан. Они разыграют «бронзу» между собой.

Гусман Кыргызбаев в весе до 66 кг сразится за бронзовую награду против украинца Богдана Ядова. Также на пьедестал может попасть Абиба Абужакынова (до 48 кг). Для этого ей надо победить в схватке за третье место испанку Абелинду Мартинес.


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