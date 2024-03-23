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    19:00, 22 Март 2024 | GMT +6

    Казахстанские дзюдоисты завоевали золото и бронзу на Grand Slam в Тбилиси

    Нурканат Серикбаев стал победителем турнира по дзюдо серии Grand Slam
    Фото: olympic.kz

    Казахстанец Нурканат Серикбаев стал победителем турнира по дзюдо серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Тбилиси (Грузия), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Он стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов.

    В решающей схватке Серикбаев одержал победу над Ямом Вачаком из Израиля.

    А Галия Тынбаева стала бронзовой призеркой в весе 48 кг. Казахстанская дзюдоистка в схватке за бронзу победила испанку Мирею Лапуэрта Комас.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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