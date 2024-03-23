19:00, 22 Март 2024 | GMT +6
Казахстанские дзюдоисты завоевали золото и бронзу на Grand Slam в Тбилиси
Казахстанец Нурканат Серикбаев стал победителем турнира по дзюдо серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Тбилиси (Грузия), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов.
В решающей схватке Серикбаев одержал победу над Ямом Вачаком из Израиля.
А Галия Тынбаева стала бронзовой призеркой в весе 48 кг. Казахстанская дзюдоистка в схватке за бронзу победила испанку Мирею Лапуэрта Комас.