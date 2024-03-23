Казахстанские дзюдоисты завоевали золото и бронзу на Grand Slam в Тбилиси

Казахстанец Нурканат Серикбаев стал победителем турнира по дзюдо серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Тбилиси (Грузия), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов.

В решающей схватке Серикбаев одержал победу над Ямом Вачаком из Израиля.

А Галия Тынбаева стала бронзовой призеркой в весе 48 кг. Казахстанская дзюдоистка в схватке за бронзу победила испанку Мирею Лапуэрта Комас.