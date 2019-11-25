Казахстанские дипломаты сыграли в футбол в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские дипломаты, аккредитованные в Бельгии, приняли участие в турнире по мини-футболу среди иностранных дипмиссий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивное мероприятие, которое прошло в воскресенье в крытом футбольном манеже Брюсселя, организовано посольством Казахстана и Секретариатом Энергетической хартии.

В матчах приняли участие сборные дипломатических представительств Азербайджана, Афганистана, Казахстана, России, Узбекистана и Европейского союза.

Кыргызстан и Таджикистан представили объединенную команду. За одну дружину также сыграли дипломаты из Беларуси и Энергетической хартии.

По регламенту участие в турнире могут принимать только дипломаты, работники посольств, члены их семей и представители диаспоры.

Игра шла на двух полях одновременно в режиме «нон стоп» – последовательно встречались все команды-участницы. Продолжительность каждого матча составляла 15 минут.

Сборная посольства России стала победителем турнира. Второе место заняла команда ЕС, состоящая из дипломатов Европейской внешнеполитической службы и дипмиссий стран-участниц ЕС. «Бронзу» получили ребята из нашей страны.

Обошлось без тяжелых травм, игры прошли «по-дипломатически корректно». Организаторы не исключают, что подобные соревнования теперь будут проводиться на регулярной основе.