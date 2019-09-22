Казахстанские дипломаты приняли участие в фестивале национальных блюд в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На территории ботанического сада Ташкента состоялся традиционный фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди дипломатических представительств, аккредитованных в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль проходит в стране ежегодно и с каждым годом увеличивается интерес со стороны дипломатов к этому мероприятию. Основной целью его проведения является создание благоприятных условий для неформального, дружеского общения представителей дипломатических представительств в Узбекистане. Также фестиваль призван показать весь спектр культурных традиций, национальных блюд своего народа, большого разнообразия предметов народного творчества и музыкального искусства.

В рамках фестиваля казахстанское посольство в РУ представило национальные блюда и напитки. Также Казахский культурный центр в РУ организовал концерт с участием домбристов, исполнивших музыкальные произведения на казахском языке.

«В подготовке национальных блюд приняли участие супруги дипломатов, а также сотрудники посольства Казахстана в Узбекистане. Гости фестиваля могли попробовать наши блюда и традиционные казахские напитки: кумыс, айран и шубат. Поскольку фестиваль носит благотворительный характер, все блюда продаются за символическую цену. Все вырученные средства пойдут в фонд благотворительной помощи, детским садам и другим учреждениям, а также просто нуждающимся людям», - сказал советник посольства РК в Узбекистане Руслан Дуйсенов.



















