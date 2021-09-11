Казахстанские дипломаты приняли участие в акции «Ауылыма кітап»

КОЯНДЫ. КАЗИНФОРМ – Коллектив Министерства иностранных дел Республики Казахстан и «Объединение казахстанских дипломатов» приняли участие в общенациональной благотворительной акции «Ауылыма кітап», посвященной Дню семьи в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Целью акции является популяризация чтения у подрастающего поколения, формирование высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров у казахстанских школьников. Отмечая особую роль школ и библиотек в качестве проводников детей в мир познания, сотрудники внешнеполитического ведомства передали в дар в библиотечный фонд средней школы № 2 поселка Коянды Акмолинской области свыше 200 книг художественной литературы на казахском, русском и английском языках.

На встрече с учителями и учениками школы, Председатель Комитета международной информации МИД РК Абдрахманов Асқар Сауытбекұлы подчеркнул особую роль книги в формировании кругозора и подготовке к получению дальнейшего образования подрастающим поколением, что важно для будущего освоения любых профессий, в том числе в сфере международных отношений, и пожелал школьникам успехов в освоении новых знаний и побольше свободного времени для чтения полезных книг.

В свою очередь, директор школы Қаратаев Турар Батыргалиулы и Председатель профсовета образования Целиноградского района Акмолинской области Кайыр Сатбалдин выразили признательность за внимание к школе и вклад в создание условий для интеллектуального роста и духовного роста подрастающего поколения.

Также, ученики школы поблагодарили «Объединение казахстанских дипломатов» за ценные подарки и представили вниманию гостей небольшую концертную программу.