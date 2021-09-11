РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:53, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские дипломаты приняли участие в акции «Ауылыма кітап»

    None
    None
    КОЯНДЫ. КАЗИНФОРМ – Коллектив Министерства иностранных дел Республики Казахстан и «Объединение казахстанских дипломатов» приняли участие в общенациональной благотворительной акции «Ауылыма кітап», посвященной Дню семьи в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    Целью акции является популяризация чтения у подрастающего поколения, формирование высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров у казахстанских школьников. Отмечая особую роль школ и библиотек в качестве проводников детей в мир познания, сотрудники внешнеполитического ведомства передали в дар в библиотечный фонд средней школы № 2 поселка Коянды Акмолинской области свыше 200 книг художественной литературы на казахском, русском и английском языках.

    На встрече с учителями и учениками школы, Председатель Комитета международной информации МИД РК Абдрахманов Асқар Сауытбекұлы подчеркнул особую роль книги в формировании кругозора и подготовке к получению дальнейшего образования подрастающим поколением, что важно для будущего освоения любых профессий, в том числе в сфере международных отношений, и пожелал школьникам успехов в освоении новых знаний и побольше свободного времени для чтения полезных книг.

    В свою очередь, директор школы Қаратаев Турар Батыргалиулы и Председатель профсовета образования Целиноградского района Акмолинской области Кайыр Сатбалдин выразили признательность за внимание к школе и вклад в создание условий для интеллектуального роста и духовного роста подрастающего поколения.

    Также, ученики школы поблагодарили «Объединение казахстанских дипломатов» за ценные подарки и представили вниманию гостей небольшую концертную программу.


    Теги:
    Образование МИД РК Акмолинская область
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!