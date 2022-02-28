Казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате начавшейся на территории Украины спецоперации в непростую ситуацию попали казахстанские водители-дальнобойщики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.
«10 следовавших из Украины в Казахстан транспортных фур были остановлены российскими пограничниками в районе пропускного пункта Троебортное в Брянской области. Развернуться в обратную сторону, по понятным причинам, не представлялось возможным. В логистической ловушке оказались 11 водителей: семь из них являются гражданами Казахстана, еще четверо – других государств. С просьбой о помощи они обратились на горячую линию Посольства Казахстана в России. В результате переговоров, проведенных дипломатами с российскими компетентными органами, вопрос пропуска был решен. В настоящее время фуры следуют в Казахстан. Министерство иностранных дел Республики Казахстан продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины», - говорится в сообщении МИД РК.
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