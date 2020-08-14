Казахстанские дипломаты подарили школьникам ноутбуки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась церемония передачи 150 персональных компьютеров от казахстанских дипломатов, предназначенных детям из малообеспеченных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе церемонии представители РОО «Объединение казахстанских дипломатов» подписали специальный меморандум о сотрудничестве с Общественным фондом «Добровольное общество «Милосердие», который возглавляет Уполномоченный по правам ребенка РК Аружан Саин.

В ходе церемонии заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев отметил, что казахстанские дипломаты поддержали призыв Президента Касым-Жомарта Токаева к единению нации в борьбе с коронавирусом и решили собрать средства из заработной платы сотрудников на добровольной основе для оказания помощи людям, нуждающихся в защите государства.

«Ввиду перехода на дистанционные формы обучения в предстоящем учебном году Объединением казахстанских дипломатов было принято решение приобрести персональные компьютеры для детей из малообеспеченных семей. На нашу инициативу откликнулись как работники центрального аппарата Министерства иностранных дел, так и дипломаты, работающие за рубежом, а также иностранные граждане, которые взаимодействуют с нашими посольствами», - сказал Е.Ашикбаев.

В этой связи казахстанский дипломат выразил благодарность Добровольному обществу «Милосердие» за готовность оказать содействие в распределении ноутбуков.

Как отметили в МИД, коронавирус создал серьезные риски в системах образования в мире и угрожает потерей навыков и знаний, способной охватить не одно поколение учащихся. Никогда ранее так много детей одновременно не были лишены возможности посещать школу, что нарушает учебный процесс и в корне изменяет жизнь, особенно в наиболее уязвимых группах населения.

Перед лицом беспрецедентного глобального кризиса эта благотворительная акция отечественных дипломатов нацелена на оказание содействия непрерывности обучения, снижению цифрового неравенства и обеспечению полноценного доступа к качественному образованию для каждого казахстанского ребёнка, в особенности из наиболее уязвимых слоев населения. Тем самым, дипломаты вносят посильный вклад в реализацию на национальном уровне глобальных Целей устойчивого развития, реализуемых на основе принципа «Никто не будет оставлен позади».

В свою очередь, Аружан Саин искренне поблагодарила Министерство иностранных дел за оказываемую помощь и отметила, что это не первая акция с участием казахстанских дипломатов.

Общая сумма этой акции составила почти 26 миллионов тенге. Ноутбуки будут раздаваться в малообеспеченные семьи, которые были выбраны по рекомендации управления образования акимата Алматы.

Благотворительные акции, проводимые РОО «Объединение Казахстанских Дипломатов» носят системный характер. Так, 26 апреля и 20 июля т.г. ветеранам отечественной дипломатической службы были доставлены средства индивидуальной медицинской защиты и необходимые медикаменты.

В 2015 году Республика Казахстан приняла повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Цель устойчивого развития в области образования называется «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».