Казахстанские дипломаты почтили память солдат, погибших в Норвегии в ходе Второй мировой войны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 мая в день празднования Дня Победы в городе Осло казахстанские дипломаты почтили память у мемориального комплекса советским солдатам на кладбище «Вестре гравлюнд» норвежской столице. Здесь установлен памятник в честь 347 советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны в Норвегии, надпись на котором гласит «Норвегия благодарит вас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии также приняли участие аккредитованные в Норвегии представители дипломатического корпуса, представители норвежской общественности и национальных центров.

Советские войска освобождали север Норвегии осенью 1944 года в рамках Петсамо-Киркенесской операции. Посольством Казахстана в Норвегии были установлены и опубликованы имена 67 казахстанских солдат, погибших в преддверии и в ходе операции.

Кроме того, в годы Второй мировой войны в концлагерях на территории оккупированной Норвегии находились около 100 000 советских военнопленных. Относительно недавно начата оцифровка баз данных о воинских захоронениях в Норвегии. К настоящему времени дипломатами выявлены имена и места захоронения 56 казахстанцев, с родственниками некоторых уже установлены контакты.