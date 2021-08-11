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Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве

11 Августа 2021 21:21
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Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 176-й годовщины со дня рождения Абая Кунанбаева дипломаты Посольства Казахстана в России возложили цветы к памятнику великому казахскому поэту и мыслителю в российской столице на Чистых Прудах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

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Отдавая дань уважения выдающемуся соотечественнику, дипломаты отметили, что благодаря его творчеству произведения Пушкина, Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера и других представителей мировой культуры «заговорили» на казахском языке.

В рамках мероприятия сотрудники Посольства прочли Слова назидания Абая и спели его знаменитую песню «Желсіз түнде жарық ай».

День Абая был учрежден постановлением Правительства РК в прошлом году. Памятник Абаю в Москве на Чистых Прудах был открыт 4 апреля 2006 года с участием глав государств Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Абай   #День Абая  
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