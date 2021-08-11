Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 176-й годовщины со дня рождения Абая Кунанбаева дипломаты Посольства Казахстана в России возложили цветы к памятнику великому казахскому поэту и мыслителю в российской столице на Чистых Прудах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Отдавая дань уважения выдающемуся соотечественнику, дипломаты отметили, что благодаря его творчеству произведения Пушкина, Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера и других представителей мировой культуры «заговорили» на казахском языке.

В рамках мероприятия сотрудники Посольства прочли Слова назидания Абая и спели его знаменитую песню «Желсіз түнде жарық ай».

День Абая был учрежден постановлением Правительства РК в прошлом году. Памятник Абаю в Москве на Чистых Прудах был открыт 4 апреля 2006 года с участием глав государств Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.