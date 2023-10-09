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    14:06, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские дипломаты не пострадали от землетрясения в Афганистане

    Айбек Смадияров
    Фото: пресс-службу МИД РК

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил о готовности Казахстана оказать помощь Афганистану в связи с последствиями землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В этот тяжелый момент выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также всему афганскому народу. Желаем скорейшего выздоровления всем гражданам Афганистана, получившим ранения. В этой связи заявляем, что казахстанская сторона готова оказать необходимую экстренную помощь афганскому народу, - сказал Айбек Смаидяров на брифинге в МИД.

    По его словам, казахстанские дипломаты не пострадали.

    - Наши дипломаты не пострадали. Посольство находится в столице, там как таковых толчков не было. О гражданах Казахстана, погибших и пострадавших, к нам информации не поступало. Обращений не было. Если обращения будут, мы сообщим, - добавил представитель МИД.

    Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло на западе Афганистана. Жертвами землетрясения в Афганистане стали 2053 человека. 

    Теги:
    Землетрясение МИД РК Афганистан Происшествия
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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