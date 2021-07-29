Казахстанские ЦОНы сократили время обслуживания клиентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских ЦОНах сокращено время обслуживания клиентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГК «Правительство для граждан».

Согласно постановлению главного санитарного врача РК ЦОНы Казахстана принимают граждан только по предварительной брони. Также был сокращен рабочий график, фронт-офисы предоставляют госуслуги с 9 утра до 18 вечера. Практически во всех областях страны ЦОНы перешли на пятидневку, в субботу и воскресенье они не работают.

В связи с такими мерами ЦОНы могли принять ограниченное количество граждан в день. В целях большого охвата населения и увеличения количества доступного времени для бронирования, Госкорпорация «Правительство для граждан» приняла решение о сокращении времени обслуживания во фронт-офисах с 20 минут до 15 минут.

Данный шаг увеличил количество слотов доступных для бронирования на 25%, что позволило одному сотруднику обслуживать 4 клиента за один час. При старой системе бронирования гражданам были доступны три временных слота в час, сейчас их стало четыре.

«После введения новой системы возникают накладки по времени с клиентами, бронировавшими очередь по старым временным слотам. Мы это прогнозировали, на месте эти вопросы сразу решаются. Чтобы этот момент стабилизировался нужно несколько дней, так как процесс бронирования уже идет по новым временным слотам. В течение нескольких дней система нормализуется, ЦОНы смогут принимать больше людей и обеспечить им комфортный доступ к получению госуслуг», - сказал управляющий директор по связям с общественностью Госкорпорации «Правительство для граждан» Байрам Азизов.

Просим граждан при посещении ЦОНа соблюдать санитарно-профилактические нормы, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Вход в здание осуществляется по приложению «Ashyq». Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, Единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот @kenes1414bot.

Напомним, в регионах Казахстана, которые находятся в «красной» зоне, усилили карантинные меры.