Казахстанские чиновники имеют недвижимость в 70 странах

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о задекларированных банковских счетах и имуществе госслужащих в иностранных государствах, передает корреспондент агентства Kazinform.

C 1 января 2021 года «входную» декларацию представили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги - около 580 тыс. физлиц. На втором этапе всеобщего декларирования документ сдали работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги - около 2,1 млн человек.

Как рассказали в КГД, декларантами 1 и 2 этапов за период с 2021 по 2023 годы в документе были отражены банковские счета и имущество в иностранных государствах.

Так, стало известно, что: - 1 170 физлиц из общего количества представивших декларации имеют банковские счета в иностранных банках в 83 странах. Наибольшее количество банковских счетов в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки, Турции; - 2 976 физлиц в 71 стране имеют 3 959 объектов недвижимости. Наибольшее количество в России, Турции и Болгарии; - 1 421 физлицо в 67 странах имеет 1 657 транспортных средств. Наибольшее количество в России, Армении и Японии; - 213 физлиц имеют доли участия в 295 юридических лицах. Наибольшее количество в России, Соединенных Штатах Америки и Кыргызстане; - 93 физлица имеют 161 объект интеллектуальной собственности в 21 стране.

Однако в ведомстве отмечают, что казахстанцы не всегда правильно отражают свои активы.