Казахстанские чиновники имеют недвижимость в 70 странах
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о задекларированных банковских счетах и имуществе госслужащих в иностранных государствах, передает корреспондент агентства Kazinform.
C 1 января 2021 года «входную» декларацию представили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги - около 580 тыс. физлиц. На втором этапе всеобщего декларирования документ сдали работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги - около 2,1 млн человек.
Как рассказали в КГД, декларантами 1 и 2 этапов за период с 2021 по 2023 годы в документе были отражены банковские счета и имущество в иностранных государствах.
Так, стало известно, что:
- 1 170 физлиц из общего количества представивших декларации имеют банковские счета в иностранных банках в 83 странах. Наибольшее количество банковских счетов в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки, Турции;
- 2 976 физлиц в 71 стране имеют 3 959 объектов недвижимости. Наибольшее количество в России, Турции и Болгарии;
- 1 421 физлицо в 67 странах имеет 1 657 транспортных средств. Наибольшее количество в России, Армении и Японии;
- 213 физлиц имеют доли участия в 295 юридических лицах. Наибольшее количество в России, Соединенных Штатах Америки и Кыргызстане;
- 93 физлица имеют 161 объект интеллектуальной собственности в 21 стране.
Однако в ведомстве отмечают, что казахстанцы не всегда правильно отражают свои активы.
- Скорее всего, наши граждане ошибаются. Отражают, будто имущество находится в Японии, хотя оно там просто было произведено. Здесь скорее всего неправильно понимают и заполняют, - сказала руководитель управления администрирования доходов физлиц КГД Дина Кусаинова в ходе пресс-конференции в ведомстве.