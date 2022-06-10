10 Июня 2022 00:31

Казахстанские чемпионы WBA поднялись в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com решил пересмотреть положение казахстанских боксеров Бека Нурмаганбета (7-0, 5 КО) и Евгения Павлова (7-0, 5 КО) после их недавних побед в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Нурмаганбет после победы нокаутом во втором раунде над американцем Хайнеллом Уилером (7-2, 6 КО) поднялся в рейтинге BoxRec в суперсреднем на пять позиций — с 73-го места на 68-е.

Павлов, нокаутировавший во втором раунде мексиканца Алексиса Салидо (2-3, 1 КО), поднялся в рейтинге второго легчайшего веса с 62-го места на 55-е.

Оба казахстанских боксера являются чемпионами в своих весах по версии WBA International.