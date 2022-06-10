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10 Июня 2022 00:31
Казахстанские чемпионы WBA поднялись в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com решил пересмотреть положение казахстанских боксеров Бека Нурмаганбета (7-0, 5 КО) и Евгения Павлова (7-0, 5 КО) после их недавних побед в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Нурмаганбет после победы нокаутом во втором раунде над американцем Хайнеллом Уилером (7-2, 6 КО) поднялся в рейтинге BoxRec в суперсреднем на пять позиций — с 73-го места на 68-е.
Павлов, нокаутировавший во втором раунде мексиканца Алексиса Салидо (2-3, 1 КО), поднялся в рейтинге второго легчайшего веса с 62-го места на 55-е.
Оба казахстанских боксера являются чемпионами в своих весах по версии WBA International.
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