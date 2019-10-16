Казахстанские букмекеры выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские букмекеры на пресс-конференции выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как было озвучено на пресс-конференции, обеспокоенность букмекеров вызывает то, что в Мажилисе РК в рабочей группе занимающейся поправками в закон об игорном бизнесе обсуждается поправка касательно вывода касс букмекерских контор в так называемые «резервации» или игорные зоны, на данный момент это побережье Капшагайского водохранилища, а также территории в Бурабайском районе Акмолинской области. Также планируется создание Центра учета ставок - где будут фиксироваться все платежи связанные с букмекерскими услугами.«Мы считаем, что в принципе вопрос разработки законопроекта он не был изначально инициирован нами, мы лишь писали наши предложения. Даже текущий закон об игорном бизнесе регулирует азартные игры и пари, а букмекерство - это не азартные игры, это только пари. Во многих странах мира есть закон о спортивном «бэкинге», то есть чисто букмекерстве, где выделяют эти разные бизнесы. Потому что в нашем бизнесе ставки делаются во время спортивных событий, мы не казино, не зал игровых автоматов, где игра идет постоянно. Мы совершенно другой вид бизнеса, мы, конечно, ратуем за то, чтобы нас выделили в отдельный закон. Это такой титанический вопрос, который мы будем обсуждать с регулятором на ближайшие 5 лет, если, конечно, нас не выведут в резервации», - сказал на пресс-конференции председатель ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин.Выступавшие на брифинге представители букмекерских контор отметили, что принятие законопроекта может привести к разного рода негативным последствиям. Они аргументируют это тем, что без работы останутся порядка 5 тысяч сотрудников букмекерских контор, а Центр учета ставок сможет собрать персональные данные на клиентскую базу букмекеров.Вместе с тем, по итогам года букмекеры выплатят в бюджет около 20 млрд тенге.