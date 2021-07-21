Казахстанские бойцы приблизились к ТОП-20 лучших в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал спортивной статистики MMA Fightmatrix.com обновил положение казахстанских бойцов UFC в своих дивизионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Лучшее место в своем дивизионе занимает Жалгас Жумагулов (14-5) из наилегчайшего веса. После победы над Джеромом Риверой (10-6) он занял 20-ю строчку среди бойцов UFC наилегчайшего веса. Чемпионом наилегчайшего веса является мексиканский чемпион UFC Брендон Морено (19-5-2).

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов (17-5) после успешного выступления на турнире UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе теперь занимает 36-ю строчку среди бойцов UFC легчайшего веса. Он уже на три позиции опережает бразильца Раулиана Пайву (20-3), которому Сергей Морозов бросил вызов. Чемпионом легчайшего веса является мексиканский чемпион UFC) Алджамейн Стерлинг (20-3).

Боец из России, этнический казах Дамир Исмагулов (23-1), который в UFC выступает под флагом Казахстана, занимает 26-е место в рейтинге дивизиона. Под эгидой UFC на его счету уже четыре победы подряд. Чемпионом легкого веса является бразилец Чарльз Оливейра (31-8-0-1).

Перспективный боец Шавкат Рахмонов (14-0) занимает 24-е место среди бойцов UFC в полусреднем весе. Чемпионом полусреднего веса является нигерийский боец Камару Усман (19-1).