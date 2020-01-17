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Казахстанские бойцы будут показывать результаты в UFC – Дамир Исмагулов

17 Января 2020 13:25
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Казахстанские бойцы будут показывать результаты в UFC – Дамир Исмагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Российский боец UFC казахского происхождения Дамир Исмагулов прокомментировал возможность попадания казахстанских бойцов в крупнейшую организацию ММА – UFC, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как представитель казахского ММА на международном уровне хочу сказать, что смешанные единоборства сейчас находятся на очень высоком уровне. Все идет к тому, чтобы подписать казахских бойцов в UFC», - сказал Дамир Исмагулов на пресс-конференции в СЦК.

По его мнению, казахстанцы должны больше знать о UFC.

«Сейчас начнется трансляция турниров UFC в Казахстане, и я считаю это очень важным. Люди должны знать, что есть такой серьезный промоушн. Наши бойцы будут попадать туда и показывать результаты, я в этом уверен. Это большое достижение в сфере единоборств. Уверен, что совместными усилиями удастся наладить структуру по продвижению наших бойцов, по их узнаваемости не только в странах СНГ, но и за океаном», - отметил боец.

«Думаю, это огромный плюс для развития ММА в Казахстане. Желаю тем ребятам, кто будет представлять Казахстан в организации, только удачи», - добавил Д. Исмагулов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили новый телеканал о смешанных единоборствах UFC TV.


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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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