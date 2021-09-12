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    14:01, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские борцы завоевали три медали на турнире в Беларуси

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские борцы успешно стартовали на международном турнире по видам борьбы в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Представительницы женской команды отметились тремя медалями. На вторую ступень пьедестала поднялись Аяжан Саду (до 72 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).

    В свою очередь Гульдана Белдеш (до 55 килограммов) завоевала бронзовую награду.

    В вольной борьбе казахстанец Азат Оганисян вышел в финал в весовой категории до 61 килограмма. За «золото» он встретится с местным борцом Андреем Бекреновым.


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