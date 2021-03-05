Казахстанские борцы завоевали семь медалей по итогам первого дня «Маттео Пелликоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Риме (Италия) завершился первый соревновательный день рейтингового турнира по видам борьбы «Маттео Пелликоне». По его итогам в активе команды Казахстана по греко-римской борьбе, две золотые, две серебряные и три бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весовой категории до 55 кг, Хорлан Жаканша стал серебряным призером турнира. В финале Хорлан уступил россиянину Виктору Ведерникову со счетом 1:11.

Жансерик Сарсенбиев, выступающий в весовой категории до 60 кг оказался сильнее американского спортсмена и завоевал бронзовую награду турнира.

Казахстанским борцам Султану Асетулы и Айдосу Султангали предстояло сразиться в весе 63 кг. Однако Султан не стал сражаться в финале из-за травмы. Таким образом, Айдос Султангали стал победителем турнира, а Султан Асетулы стал серебряным призером.

Алмат Кебиспаев стал бронзовым призером в весовой категории до 67 кг. В борьбе за третье место он победил турецкого борца.

Мейржан Шермаханбет, выступавший в финале этой же весовой категории, в финале победил Мэтта Красная из Венгрии со счетом 12:2 и завоевал золотую медаль.

Олжас Сырлыбай (97 кг) также стал бронзовым призером турнира, победив чешского борца со счетом 9: 0. Таким образом, в первый день соревнований по греко-римской борьбе команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.



