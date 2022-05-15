15 Мая 2022 11:07

Казахстанские борцы завоевали пять медалей на Сурдлимпийских играх в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера, 14 мая, на XXIV летних Сурдлимпийских играх казахстанские борцы по вольной борьбе завоевали пять медалей: одно «золото», три «серебра» и одну «бронзу». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Казахстанский борец Хайратхаан Шонку (125 кг), победив в финале иранского спортсмена, завоевал золотую медаль. Это его вторая медаль на 24-х Сурдлимпийских играх. Ранее он выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг.

Борцы Габит Есжанов (57 кг), Сабыржан Рсалы (70 кг) и Гасыр Тургынбай (74 кг) завоевали серебряные медали. Бексултан Малайдар (92 кг) удостоился бронзовой медали. Борцы Шадияр Пернеш (60 кг) и Мухтар Есенгосулы (97 кг) заняли пятое место.

В этот же день прошли соревнования по эстафете среди женщин на 4х400 метров, где наши спортсменки Фаина Меирманова, Ольга Хижнякова, Яна Сибирякова и Елена Путинцева заняли пятое место. В прыжках в высоту Фаина Меирманова заняла пятое место с результатом 159 см.

Сурдлимпийские игры стартовали 2 мая и завершатся 15 мая. Сегодня, в заключительный день казахстанские легкоатлеты будут соревноваться в марафоне.











