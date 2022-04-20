Казахстанские борцы завоевали две медали чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Монголии проходит чемпионат Азии по видам борьбы. Двое казахстанских спортсменов завоевали серебряные медали континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Амангали Бекболатов в весе до 55 кг в финале уступил японцу Ю Шиотани.

Выступающий в весовой категории до 63 кг Мирамбек Айнагулов оформил «серебро», в финальной схватке уступив Тынару Шаршенбекову из Кыргызстана. Для Айнагулова эта медаль стала четвертой на первенствах Азии: два «серебра» и две «бронзы».

За медаль высшего качества будут бороться два казахстанских палуана - Максат Ережепов и Алимхан Сыздыков.



