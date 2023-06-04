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    01:04, 04 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанские борцы завоевали четыре медали на международном турнире в Бишкеке

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борцы из Казахстана выиграли четыре медали на международном турнире в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.

    «В Бишкеке завершился третий день рейтингового турнира по борьбе имени Кожамкула Кабаулы и Ратбека Санатбаева. Сегодня сборная завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

    В женской борьбе победу одержали Марина Седнева в весе 55 кг и Жамиля Бакбергенова в весе 72 кг. Ирина Казюлина, выступающая в весе 65 кг, завоевала серебряную медаль. Нурсултан Азов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе в весе 97 кг», — сообщили в Дирекции.


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