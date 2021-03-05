Казахстанские борцы вышли в финал Мемориала Маттео Пелликоне

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии стартовал традиционный крупный турнир по спортивной борьбе Мемориал Маттео Пелликоне. Первыми медали разыгрывают «классики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Три казахстанца по итогам прошедших схваток будут представлены в финале. Причем два них, Айдос Султангали и Султан Асетулы, разыграют между собой золотую медаль в категории до 63 килограммов.

В весе до 67 килограммов в 1/2 финала встретились два казахстанца: Алмат Кебиспаев и Меиржан Шермаханбет. Победу праздновал Шермаханбет. В финале он выступит против венгра Мате Красзнай.

Кебиспаев оспорит «бронзу» в схватке с россиянином Назиром Абдуллаевым.

В весе до 97 килограммов за третье место будет бороться Олжас Сырлыбай. Противостоять ему будет Ильдем Ченк.