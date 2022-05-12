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Казахстанские борцы выиграли четыре медали Сурдлимпийских игр
12 Мая 2022 11:43

Казахстанские борцы выиграли четыре медали Сурдлимпийских игр

КАШИАС-ДУ-СУЛ. КАЗИНФОРМ - На 24-х летних Сурдлимпийских играх в г. Кашиас-ду-Сул, Бразилия, казахстанские борцы заняли призовые места в греко-римской борьбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Казахстанец Шонку Хайратхаан (130 кг) в финальной встрече с явным преимуществом обыграл турецкого спортсмена Мехмета Юсала и стал обладателем золотой медали. Ранее Хайратхаан был бронзовым призером 23-х Сурдлимпийских игр 2017 года.

В весовой категории 97 кг Асылан Тажиев уступил иранскому спортсмену и стал серебряным призером соревнований.

Нуржан Асан (77 кг) и Алдияр Балташев (60 кг) одержали победу над соперниками в борьбе за третье место и добавили две бронзовые медали в копилку страны.

Напомним, что в летних Сурдлимпийских играх принимают участие более четырех тысяч спортсменов из 100 стран мира. Закрытие игр состоится 15 мая 2022 года.




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