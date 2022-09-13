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    23:49, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские борцы узнали соперников за медали чемпионата мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Борцы из Казахстана узнали своих потенциальных соперников в решающих стадиях чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 60 кг Айдос Султангали, который является чемпионом Азии 2021-го года и бронзовым призером чемпионата мира 2018-го года, встретится на ковре с победителем пары Кристиан Кечкемети (Венгрия) — Ильдар Хафизов (США).

    Другой представитель Казахстана в весовой категории до 130 кг Алимхан Сыздыков в утешительном турнире поборется сначала с азербайджанцем Сабахом Салехом Шариати, а затем с грузином Якоби Каджая. В случае победы в этих схватках Сыздыков поборется за «бронзу» с литовцем Мантасом Книстаутасом.

    Казахстанка Марина Седнева также в утешительном турнире сойдется с представительницей Турции Эльвирой Камалоглу, затем в случае победы с китаянкой Менгу Си. При успешном раскладе для Марины, в схавтке за «бронзу» она поборется с американкой Жакаррой Винчестер.

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