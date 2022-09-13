Казахстанские борцы узнали соперников за медали чемпионата мира
В весовой категории до 60 кг Айдос Султангали, который является чемпионом Азии 2021-го года и бронзовым призером чемпионата мира 2018-го года, встретится на ковре с победителем пары Кристиан Кечкемети (Венгрия) — Ильдар Хафизов (США).
Другой представитель Казахстана в весовой категории до 130 кг Алимхан Сыздыков в утешительном турнире поборется сначала с азербайджанцем Сабахом Салехом Шариати, а затем с грузином Якоби Каджая. В случае победы в этих схватках Сыздыков поборется за «бронзу» с литовцем Мантасом Книстаутасом.
Казахстанка Марина Седнева также в утешительном турнире сойдется с представительницей Турции Эльвирой Камалоглу, затем в случае победы с китаянкой Менгу Си. При успешном раскладе для Марины, в схавтке за «бронзу» она поборется с американкой Жакаррой Винчестер.