Казахстанские борцы узнали соперников за медали чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Борцы из Казахстана узнали своих потенциальных соперников в решающих стадиях чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 60 кг Айдос Султангали, который является чемпионом Азии 2021-го года и бронзовым призером чемпионата мира 2018-го года, встретится на ковре с победителем пары Кристиан Кечкемети (Венгрия) — Ильдар Хафизов (США).

Другой представитель Казахстана в весовой категории до 130 кг Алимхан Сыздыков в утешительном турнире поборется сначала с азербайджанцем Сабахом Салехом Шариати, а затем с грузином Якоби Каджая. В случае победы в этих схватках Сыздыков поборется за «бронзу» с литовцем Мантасом Книстаутасом.

Казахстанка Марина Седнева также в утешительном турнире сойдется с представительницей Турции Эльвирой Камалоглу, затем в случае победы с китаянкой Менгу Си. При успешном раскладе для Марины, в схавтке за «бронзу» она поборется с американкой Жакаррой Винчестер.