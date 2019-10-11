Казахстанские борцы с коррупцией пройдут обучение в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские и китайские антикоррупционные службы подписали Меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан и Китай активно развивают двусторонние дипломатические отношения. Это целая эпоха взаимодействия с первых дней нашей независимости. Мы хорошо осведомлены о проведении круглого стола лидеров 2-го Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в апреле этого года в Пекине, в котором приняла участие и казахстанская делегация во главе с нашим Первым Президентом – Елбасы Н.А. Назарбаевым», - сказал на встрече с председателем Государственной надзорной комиссии КНР Яном Сеоду председатель Антикоррупционной службы РК Алик Шпекбаев.

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялось 8-е заседание Ассамблеи Международной антикоррупционной академии в Нур-Султане.

«Мы являемся независимым правоохранительным органом, подотчетным Главе государства. Наша миссия: «Искоренять коррупцию во имя благополучия народа Казахстана». Все наши инициативы реализуются через призму ценностей, которые мы для себя четко определили. Это справедливость, добропорядочность и доверие. Основными задачами Агентства определены формирование и реализация государственной политики по противодействию коррупции, продвижение в обществе антикоррупционной культуры, предупреждение, выявление, раскрытие и расследование коррупционных преступлений», - добавил А. Шпекбаев.





Глава китайской делегации дал положительную оценку деятельности АПК РК и рассказал о работе и достигнутых результатах Государственной надзорной комиссии КНР.

В рамках встречи обсуждались вопросы обучения сотрудников Антикоррупционной службы в Академии дисциплинарного контроля и надзора КНР, а также сотрудничества китайских коллег с Академией госуправления при Президенте РК.



